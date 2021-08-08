مصر.. مد خدمة رئيس هيئة قناة السويس والبورصة لفترة جديدة

أحمد عاطف (القاهرة)

مددت مصر، اليوم الأحد، خدمة رئيس هيئة قناة السويس والبورصة المصرية لفترة جديدة.

إلى ذلك، نشرت الجريدة الرسمية في مصر، قرار الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي رقم 333 لسنة 2021 بمد خدمة الفريق أسامة منير محمد ربيع رئيس مجلس إدارة هيئة قناة السويس، لمدة عام.

فيما أصدر رئيس الحكومة المصري الدكتور مصطفى مدبولى قراراً بتجديد تعيين محمد فريد محمد صالح، رئيساً للبورصة المصرية، لمدة أربع سنوات.

وكان محمد فريد قد شغل منصب نائب رئيس البورصة خلال الفترة من 11 يوليو عام 2010 وحتى مارس 2011، وعمل قبلها خبيراً فى وزارة الاستثمار المصرية والمسؤول عن ملف الأسواق المالية بها ومتابعة مشروعات تطوير البورصة ومن أهمها مشروع بورصة النيل وبورصة السندات، وكان يعمل خبيرً اقتصادياً منذ عام 2004.