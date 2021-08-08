مصر.. اندلاع حريق ضخم في مركب نيلي بماسبيرو

أحمد شعبان (القاهرة)

اندلع منذ قليل حريق هائل في مركب نيلي بمنطقة الزمالك بماسبيرو في وسط البلد بالقاهرة، وهرعت سيارات الإطفاء لإخماده، كما دفعت قوات المسطحات المائية بـ«لانشات» نيلية للمساهمة في إخماد حريق العائمة النيلية.

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية والإنقاذ النهري التابعة لوزارة الداخلية المصرية بالقاهرة إشارة من النجدة مفادها اشتعال النيران في مركب نيلي بمنطقة ماسبيرو بوسط القاهرة، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وقوات الحماية المدنية مدعومة بسيارات إطفاء ولانشات نيلية لإخماد الحريق والسيطرة عليه.

وتقوم قوات الحماية والإنقاذ النهري بعمليات تبريد وإخلاء المركب، ولم يسفر الحريق حتى الآن عن ضحايا أو مصابين.