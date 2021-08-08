صور.. إقبال كبير على لقاح كورونا في هذه الدولة العربية

أطلقت الدول العربية، مثل غيرها من دول العالم، حملات وطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد.

وتحقق هذه الحملات إقبالاً جيداً من قبل الناس.

وفي تونس على وجه الخصوص، شهدت حملة مكثفة للتطعيم ضد مرض كوفيد-19 عبر تنظيم يوم مفتوح توافد الكثير من الناس بشكل لافت على المراكز في أنحاء البلاد بعدما تمكنت من تأمين أكثر من 6 ملايين جرعة من اللقاحات مضادة للفيروس.

رجل يتلقى جرعة من لقاح كورونا في تونس

وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد أطلق حملة التطعيم وأوكل إلى الجيش الإشراف عليها في أكثر من 300 مركز وخصصت لمن سنهم فوق الأربعين عاماً فقط.

وفي المعهد الثانوي بمنطقة باردو في العاصمة تونس والذي تم تخصيصه للتطعيم، نظمت صفوف طويلة من المقاعد للجمهور الذي توافد بأعداد كبيرة.

طابور أمام مركز للتطعيم في تونس

وقالت آمال الطبوبي (40 عاماً) بعد خروجها من المركز وتلقيها جرعة من لقاح "أسترازينيكا"، إن "العملية منظمة بالداخل" و"ارتحت نفسياً لأن لدي أمراض مزمنة".

ونظمت وزارة الصحة التونسية في 20 يوليو الفائت أياماً مفتوحة للتطعيم في قرار أدى إلى ازدحام كبير في مراكز التطعيم حيث سجّل تدافع في كثير منها في ظل عدم توافر العدد الكافي من الجرعات.

وأكد رئيس مركز التطعيم في معهد باردو حمادي العكاري أن الإقبال وتنظيم العملية كان بفضل "المتطوعين" وإدارة الجيش للعملية.

طوابير أمام مركز تطعيم ضد كورونا في تونس

ونقلت وسائل إعلام محلية صوراً لطوابير طويلة لأشخاص ينتظرون دورهم أمام مراكز تطعيم في عدد من مناطق البلاد. وتعمل السلطات على تطعيم 50% من التونسيين (مجموع سكان تونس حوالي 12 مليون نسمة) بحلول منتصف أكتوبر القادم.

وحث الرئيس سعيّد التونسيين على الإقبال بكثافة على التطعيم وقال "لا تترددوا لحظة واحدة وأقبلوا على التلقيح".

وتابع، في مقطع فيديو نشرته الرئاسة على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك الخميس "خلال 15 يوماً تم توفير أكثر من 6 ملايين جرعة. وفي الأيام القادمة، سيتم توفير أكثر من مليوني جرعة. وبعد ذلك، 4 ملايين جرعة إضافية".

وشهدت تونس خلال الأشهر الفائتة تفشياً كبيراً لكوفيد-19، ما تسبب باكتظاظ المستشفيات. وتجاوز عدد الوفيات عشرين ألفاً في حين بلغ عدد المرضى أكثر من 610 آلاف منذ بداية الجائحة في 2020.

وتلقى حوالي مليوني شخص جرعة أولى من اللقاحات و1,3 مليون بجرعة واحدة منذ انطلاق حملة التطعيم في مارس الفائت.