رئيس إندونيسيا يأمر بسرعة الاستجابة للحد من انتشار كورونا

أمر رئيس إندونيسيا، جوكو ويدودو مسؤولي إنفاذ القانون ومسؤولين محليين في الجزر الخارجية للبلاد باتخاذ إجراءات فورية، بما في ذلك فرض قيود على التحركات وعزل الأشخاص المصابين، للحد من انتشار حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وقالت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد إنه حتى السادس من أغسطس الجاري، شكلت الإصابات الجديدة، التي تم تسجيلها في مناطق خارج جاوة وبالي، 54% من إجمالي الإصابات بمختلف أنحاء البلاد، بارتفاع من 44% في بداية الشهر و34% في 25 يوليو الماضي، طبقا لبيان صدر عن اجتماع الحكومة أمس السبت، ونشر على موقع "يوتيوب".

ودعا الرئيس، المعروف باسم، جوكوي إلى فرض قيود على التنقل خلال أسبوعين على الاقل وتوسيع الاختبارات ليشمل ذلك الجيش لكي يتم عزل الأشخاص المصابين.

وارتفعت حصيلة الوفيات بسبب فيروس كورونا، لتتجاوز مئة ألف حالة في الرابع من أغسطس الجاري.