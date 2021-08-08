إخماد 51 حريق غابات في روسيا خلال الـ24 ساعة الأخيرة

أفادت هيئة روسية معنية بحماية الغابات بإخماد 51 حريقاً طبيعياً في البلاد، على مساحة تبلغ 1379 هكتاراً، خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وجاء في بيان صدر عن الهيئة اليوم الأحد: "تدل معلومات خدمات الغابات الإقليمية على أن رجال إطفاء حرائق الغابات قاموا في السابع من أغسطس الجاري بإخماد الحرائق على مساحة تبلغ 1379 هكتاراً".

ونقل موقع قناة "آر تي عربية" عن الهيئة القول إنه بحلول منتصف ليل الثامن من أغسطس الجاري، كان هناك 174 حريق غابات مشتعلاً في روسيا على مساحة تتجاوز 1.5 مليون هكتار، واستمرت عمليات إطفائها بنشاط.

وأعلنت الهيئة أنه تم تسجيل أكبر مساحة لحرائق الغابات في جمهورية ياقوتيا (ساخا) التي يشتعل فيها حالياً 90 حريقاً على مساحة تبلغ نحو 1.4 مليون هكتار.





