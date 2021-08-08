إسرائيل تشدد إجراءات مكافحة كورونا

دخلت حيز التنفيذ في إسرائيل اليوم الأحد تدابير مشددة لمكافحة تفشي كورونا في ظل تدهور الحالة الوبائية.

ووفقاً لهيئة البث الإسرائيلي، لن يسمح بدخول قاعات الأفراح والمؤتمرات والفعاليات الثقافية والتربوية والمطاعم ومراكز اللياقة البدنية والفنادق ودور السينما إلا للمطعمين أو المتعافين أو من يظهر نتائج فحص سلبية، باستثناء الأطفال دون سن الاثني عشر عاماً.

كما تعاد ابتداء من اليوم إلزامية ارتداء الكمامات في الأماكن المفتوحة التي يتجمع فيها أكثر من 100 شخص. وتم تشديد إجراءات الخروج من البلاد ودخولها. وفي المؤسسات الحكومية سيعمل 50% من المستخدمين من منازلهم.

وسيعقد رئيس الوزراء نفتالي بينيت اليوم جلسة لبحث مسألة موعد انطلاق العام الدراسي.

وقال مصدر في المجلس الوزاري المصغر المعني بملف كورونا إنه لا ضمان لعودة التلاميذ إلى مقاعد الدراسة في الأول من الشهر المقبل، أي بعد نحو ثلاثة أسابيع.