تايلاند تسجل حصيلة قياسية لإصابات كورونا

أعلنت وزارة الصحة التايلاندية، اليوم الأحد، تسجيل 19 الفا و 983 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابات 756 ألفا و 505 حالات إصابة، من بينها 535 ألفاً و515 حالة شفاء.

ونقلت صحيفة بانكوك بوست عن الوزارة القول، إنه تم تسجيل 138 حالة وفاة باالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 6204 حالات.

وسجلت تايلاند 18 ألفاً و503 حالات شفاء خلال الـ24 ساعة الماضية.