مصر تعلن حصيلة إصابات ووفيات كورونا الجديدة

أعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر مساء السبت تسجيل 61 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و أربع حالات وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأفاد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، بتعافي 224 حالة من مرض كوفيد- 19 الذي يسببه الفيروس وخروجهم من المستشفيات،

ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 232 ألفا و 825 حالة حتى مساء السبت، وفقا لبيان الوزارة الذي نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وذكر مجاهد أن إجمالي عدد الإصابات في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى مساء السبت بلغ 284 ألفا و 641 شخصا وارتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 16 ألفاً و 566 حالة.