الصين تكشف حصيلة الإصابات الجديدة بكورونا

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الأحد، إن بر الصين الرئيسي سجل 96 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا يوم السبت مقابل 107 إصابات قبل يوم.

وذكرت اللجنة في بيان أن 81 من الإصابات الجديدة محلية ارتفاعاً من 75 إصابة قبل يوم. وقالت إن عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 30 نزولاً من 32 قبل يوم. ولا تصنف الصين تلك الإصابات على أنها حالات إصابة مؤكدة.

ويبلغ حالياً إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 93701 في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتاً عند 4636.