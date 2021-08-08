إسبانيا تمدد الحجر الصحي للوافدين من 6 دول

مددت إسبانيا يوم السبت لـ10 أيام الحجر الصحي المفروض على الوافدين من 6 دول في إفريقيا وأميركا اللاتينية التي تأثرت بشكل كبير بكوفيد-19 حتى الـ27 من أغسطس، وفق ما أعلنت وزارة الصحة.

وتعد هذه المرة الثانية التي تمدد فيها السلطات الإسبانية هذا الإجراء.

وعلى الركاب القادمين الى إسبانيا من جنوب إفريقيا وناميبيا والأرجنتين وبوليفيا والبرازيل وكولومبيا أن يحجروا أنفسهم لعشرة أيام.

وأسفر فيروس كورونا حتى الآن عن وفاة أكثر من 82 ألف شخص في إسبانيا حيث سجلت أيضا إصابة 4.5 مليون شخص.

وبات أكثر من ستين في المئة من السكان ملقحين بالكامل ضد الوباء.