رئيس إندونيسيا يريد فرض قيود لمكافحة كورونا

قال الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو إن إصابات كوفيد-19 بدأت تشهد قفزة خارج الدولة المعروفة بالكثافة السكانية.

وأضاف، في مقطع فيديو نُشر السبت، أن هناك حاجة لفرض قيود على التنقل في عدة جزر لوقف انتشار المرض.

وأوضح "هناك حاجة للحد من تنقل الناس لمدة أسبوعين على الأقل".

وتابع الرئيس الإندونيسي أن حالات الإصابة تتزايد بسرعة في أقاليم مثل سومطرة الغربية ونوسا تينجارا الشرقية. ولم يحدد أين ومتى ستُفرض مثل هذه القيود. وستنتهي القيود المفروضة حالياً على التنقل في التاسع من أغسطس الجاري.