«الحوثي» ينفذ حملة تهجير قسري لسكان «حيس» في الحديدة

عدن، صنعاء (الاتحاد، وكالات)

نفّذت ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، أمس، حملة تهجير قسري للسكان من منازلهم في أطراف مديرية «حيس» جنوب الحديدة بالساحل الغربي لليمن.

وذكرت مصادر محلية، أن الميليشيات قامت بتهجير الأهالي من مساكنهم في القرى الواقعة شرق «وادي عرفان»، واتخذت منها سكناً لعناصرها ومقرات لإدارة أعمالها الإرهابية ضد المدنيين في البلدات المجاورة. واستهدفت الميليشيات الإرهابية الطرقات العامة والمنازل في منطقة «بيت مغاري» غرب «حيس»، مستخدمة مختلف أنواع الأسلحة الرشاشة المتوسطة، وأثارت الهلع في صفوف المدنيين.

إلى ذلك، رصدت القوات المشتركة في الساحل الغربي، 60 خرقاً وانتهاكاً ارتكبتها ميليشيات الحوثي، خلال الساعات الماضية، في مناطق متفرقة جنوبي الحديدة.

ونقل إعلام القوات المشتركة عن مصادر عسكرية ميدانية، قولها، إن الخروقات والانتهاكات الحوثية تنوعت بين تحليق طائرات الاستطلاع وعمليات القصف المدفعي والاستهداف بالأسلحة المتوسطة والقناصة، طالت الأعيان المدنية ومزارع المدنيين.

وأوضحت المصادر أن التصعيد الحوثي طال مناطق متفرقة جنوب الحديدة ومنها مدينة التحيتا ومنطقة الجبلية وبلدة الفازة، إضافة إلى مناطق عدة من مديرية حيس.

وفي سياق الانتهاكات الحوثية ضد المدنيين، أصيب طفل في السادسة عشرة من عمره برصاص الميليشيات أثناء تواجده في الشارع العام بمدينة حيس، ونقل على إثرها إلى أحد المشافي لتلقي الإسعافات الأولية.

وفي سياق متصل، شنت ميليشيات الحوثي الإرهابية قصفاً عشوائياً على الأحياء السكنية بمنطقة «سليم»، غرب مديرية «قعطبة» بمحافظة الضالع. وقالت مصادر محلية: إن الميليشيات الحوثية شنت قصفاً عشوائياً بقذائف المدفعية على منازل الأهالي في منطقة «سليم» بمديرية «قعطبة». وأكدت أن القصف أحدث أضراراً كبيرة في منازل المدنيين دون أن تسفر عن إصابات بشرية. وأفاد المصدر أن القصف العشوائي بقذائف المدفعية تسبب في بث الخوف والهلع أوساط السكان وخصوصاً النساء والأطفال وكبار السن.

وتواصل الميليشيات قصفها العشوائي بقذائف المدفعية وصواريخ الكاتيوشا على القرى الواقعة على منطقة «مريس» والقرى الواقعة غرب مديرية «قعطبة» بمحافظة الضالع.

وفي سياق أخر، أعلن المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية أمس، أن عددا من القتلى والجرحى في صفوف ميليشيات الحوثي سقطوا بنيران الجيش وطيران تحالف دعم الشرعية في جبهة «رحبة» بمحافظة مأرب.

وأوضح المركز في بيان أن طيران تحالف دعم الشرعية استهدف بغارتين تجمعات حوثية في جبهة رحبة ونتج عنهما سقوط قتلى وجرحى من الميليشيات، كما استهدف بغارة أخرى عربة مدرعة مما أدى لتدميرها ومقتل طاقمها.

وأضاف أن مدفعية الجيش استهدفت في الوقت ذاته تحركات للحوثيين في مواقع متفرقة بجبهة رحبة، وألحقت بهم خسائر في الأرواح والعتاد منها تدمير طقم قتالي ومقتل جميع من كانوا على متنه.

وأمس الأول، أعلن الجيش اليمني، عن كسر هجوم لميليشيات الحوثي في جبهة «رحبة» وتكبيدها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.