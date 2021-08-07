واشنطن: تلاعب «الحوثي» بأسعار الوقود يفاقم الأزمة الإنسانية

واشنطن (وكالات)

حذر المبعوث الأميركي إلى اليمن تيم ليندركينج، من تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن، مع استمرار ميليشيات الحوثي الإرهابية بإدارة الأسواق السوداء للوقود والتلاعب بأسعار المحروقات في مناطق سيطرتهم. وجاء التنبيه الأميركي على لسان ليندركينج مع استمرار الحوثيين بإدارة أسواق سوداء لتجارة الوقود في مناطق سيطرتهم بعد تعطيلهم دور شركة النفط وإنشاء شركات بديلة تتبع قادة بارزين في الميليشيات. وكان المجلس الاقتصادي الأعلى أكد افتعال ميليشيات الحوثي أزمات الوقود في مناطق سيطرتها لأهداف سياسية، محملًا ميليشيات الحوثي مسؤولية المتاجرة بمعاناة الناس. وعلى الرغم من وصول سفن الوقود باستمرار إلى ميناء الحديدة يمارس الحوثيون سياسة التضليل وادعاء وجود أزمة وقود بينما يتم توجيه كل تلك الشحنات من النفط الواصلة إلى الأسواق السوداء لجني أرباح طائلة منها.