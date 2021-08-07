الرئيس التونسي: خريطة طريق للمرحلة المقبلة قريباً

ساسي جبيل، وكالات (تونس)

تعهد الرئيس التونسي قيس سعيد خلال اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي عن عزمه عرض خريطة طريق للفترة المقبلة في تونس قريباً، مشدداً على مواصلة إعطاء أهمية للمطالب الشعبية، فيما أكد ماكرون وقوف باريس إلى جانب تونس والشعب التونسي، واصفاً الأوضاع التي تشهدها تونس بـ«اللحظة الحاسمة»، جاء ذلك فيما بدأت السلطات القضائية التحقق من ملف يُعتقد أن حركة «النهضة الإخوانية» وقعته مع شركة أميركية للعلاقات العامة من أجل الوصول إلى فاعلين رئيسيين في الولايات المتحدة.

وأكد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، أمس، وقوف فرنسا إلى جانب تونس والشعب التونسي، واصفاً الأوضاع التي تشهدها تونس بـ«اللحظة الحاسمة».

وقال القصر الرئاسي الفرنسي «الإليزيه» في بيان إن ماكرون أعرب في اتصال هاتفي مع الرئيس التونسي قيس سعيد عن الأمل بأن تتمكن تونس من الاستجابة السريعة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية والصحية التي تواجهها، في إشارة إلى الأوضاع التي أعقبت قرارات الرئيس بحل الحكومة التونسية وتعليق البرلمان.

وشدد ماكرون على أن «تونس يمكنها أن تعتمد على دعم فرنسا لمواجهة كل هذه التحديات».

وبحسب البيان تعهد الرئيس التونسي بالاستجابة للأمور الطارئة وبتقديم خريطة طريق للمرحلة المقبلة بأسرع وقت واستكمال احترام الشرعية الشعبية.

وفي سياق آخر، بدأت السلطات التونسية التحقق من ملف يُعتقد أن حركة «النهضة الإخوانية» وقعته مع شركة أميركية للعلاقات العامة بعد أيّام من إعلان الرئيس التونسي توليه السلطة في البلاد، على ما أفاد مسؤول قضائي.

ونشرت على موقع وزارة العدل الأميركية وثيقة عقد بين «الوكالة الدولية للاتصالات بيرسون كوهن اند وولف» ومؤسسة متمركزة في لندن تحمل اسم «النهضة بارتي دياسبورا غروب».

والهدف من هذا العقد المؤرخ في 29 يوليو أي بعد 4 أيّام من قرار سعيّد تجميد أعمال البرلمان لمدة 30 يوماً، هو «المساعدة من أجل الوصول إلى فاعلين رئيسيين في الولايات المتحدة والدعم في مجال الإعلام وتقديم استشارات في الاتصال الاستراتيجي».

ونشرت وثيقة العقد من قبل شركة العلاقات العامة في إطار أوامر تلزمها بالكشف عن نشاطها لأطراف في الخارج، وينص العقد على ضرورة دفع مبلغ 30 ألف دولار مقابل شهرين من خدمات الاستشارات.

وقال الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية محسن الدالي في تونس أمس الأول، إن «وحدة أمنية باشرت البحث في مصدر الوثيقة وهويتها».

وكان الرئيس قيس سعيد أعلن الشهر الماضي جملة من التدابير الاستثنائية، تمثلت في إعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي، وتجميد عمل واختصاصات المجلس النيابي لمدة 30 يوماً، ورفع الحصانة البرلمانية عن كل أعضاء مجلس نواب الشعب إلى جانب توليه السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يقوم بتعيين رئيسها.

الجزائر تنفي تدخلها في الشؤون الداخلية التونسية

نفى مصدر بوزارة الخارجية الجزائرية الأخبار التي تناقلتها وسائل إعلام أجنبية، والتي تحدثت عن رفض الجزائر القرارات الأخيرة للرئيس التونسي قيس سعيد.

ونقلت وسائل إعلام جزائرية عن المصدر، الذي لم تكشف هويته، تأكيده أن «الجزائر تحترم مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول»، مضيفاً أن وزارة الخارجية «تنفي نفياً قاطعاً كل التأويلات التي نقلتها وسائل إعلام أجنبية».

وأشار المصدر إلى أن «الأنباء المتداولة لا تمثل لا من قريب ولا من بعيد موقف الجزائر»، لافتاً إلى أن «الخبر الذي تناقلته وسائل إعلام أجنبية يمثل مناورة مفضوحة من قبل بعض وسائل الإعلام التي تحاول التشويش على العلاقات الجزائرية مع دول الجوار والدول العربية».