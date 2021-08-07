السيسي يؤكد الحرص على التعاون مع العراق

أحمد عاطف (القاهرة)

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس، حرص بلاده على تعزيز دور العراق في محيطه العربي ومساعدته على تجاوز التحديات ومكافحة الإرهاب والحافظ على أمنه واستقراره. وذكرت الرئاسة المصرية، في بيان، أن ذلك جاء في لقاء الرئيس السيسي بوزير الدفاع العراقي الفريق جمعة سعدون الذي سلمه رسالة خطية من رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

وأوضح البيان أن الرسالة تضمنت التأكيد على تقدير العراق للجهود المصرية الداعمة للشأن العراقي على الأصعدة كافة والتطلع لتعزيز أطر التعاون مع مصر والاستفادة من تجربتها المصرية الناجحة في المجال التنموي ونقلها إلى العراق. وثمنت الرسالة الدور المصري الداعم للعراق الذي وصفه بأنه «يمثل عمقاً استراتيجياً» للأمة العربية بخاصة فيما يتعلق بمواجهة التحديات المشتركة وعلى رأسها مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية. وبحسب البيان تركز اللقاء على بحث التعاون العسكري بين البلدين بما في ذلك برامج التدريب المشتركة وتبادل الخبرات ورفع القدرات، فضلاً عن استعراض عدد من القضايا والملفات العربية والإقليمية محل الاهتمام المشترك.