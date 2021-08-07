«الرئاسي الليبي»: رغبة شعبية لإجراء الانتخابات في ديسمبر

حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)

أكد عضو المجلس الرئاسي الليبي عبدالله اللافي، أمس، رغبة الشعب الليبي في إجراء الانتخابات في موعدها المقرر 24 ديسمبر المقبل من أجل الوصول بليبيا إلى بر الأمان، وذلك خلال اجتماعه مع عمداء وأعضاء بلديات منطقة ورشفانة للتشاور حول الوضع الأمني في المدينة.

وأشار المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي الليبي في بيان له إلى أن اللقاء تناول المشاكل والصعوبات التي تعيق تقديم الخدمات لليبيين بالمنطقة في جميع المجالات، لاسيما الجانب الصحي، والزراعة، والكهرباء، بالإضافة للتأكيد على أهمية تفعيل مشروع المصالحة الوطنية الشاملة، الذي يمهد الطريق لإجراء الاستحقاق الانتخابي في ديسمبر القادم.

وكشفت مصادر ليبية مسؤولة لـ «الاتحاد» عن تفاصيل الاجتماع الذي جمع اللافي مع عمدات وأعضاء بلديات ورشفانة، لافتاً إلى أنه تم التباحث حول التصعيد الأخير الذي حدث بين تشكيلات مسلحة في مدينة الزاوية – ينحدر منها عضو المجلس الرئاسي – وتشكيلات أخرى تتبع معمر الضاوي والتي تتمركز بالقرب من مدينة ورشفانة، بالإضافة للتشاور حول ضرورة منع الصدام العسكري بينهما مجدداً بعد التصعيد الأخير.

إلى ذلك، أعلنت رئاسة أركان القوات البحرية الليبية، أن زورق الدورية التابع لحرس السواحل الليبية تمكن من إنقاذ 96 مهاجرًا غير شرعي من عدة جنسيات أفريقية، كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن قارب مطاطي.

إلى ذلك، جدد رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في طرابلس عماد السايح، التأكيد على أن عملية تسجيل الناخبين في الخارج ستنطلق في موعدها المحدد في 18 من الشهر الجاري، موضحاً أن مدة تسجيل الناخبين بالخارج ستستمر شهراً كاملاً عبر تطبيق إلكتروني للمفوضية سيتم الإعلان عنه لاحقاً.