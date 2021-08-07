تعزيزات عسكرية لإنهاء نزاع دموي في شمال دارفور

أسماء الحسيني (القاهرة، الخرطوم)

فرضت حكومة شمال دارفور حالة الطوارئ على بلدة «كولقي» بعد أن أرسلت إليها تعزيزات عسكرية، في محاولة منها لإنهاء نزاع مسلح دامي وسط توتر قبلي حاد.

وسقط ما لا يقل عن 13 شخصاً بين قتيل وجريح في نزاع وقع بين مسلحين وقوة من «حركة تجمع قوى تحرير السودان» التي تبادلت مع مكونات عربية الاتهامات حول البدء بإطلاق النار.

وتشهد المنطقة نزاعات مستمرة بين المزارعين والرعاة بسبب الزراعة في مسارات الرعاة وحرق مخلفات الزراعة بعد الموسم على يد المزارعين مما يتسبب في إتلاف المراعي الطبيعية.

وقال تجمع قوى تحرير السودان، إن كميناً نُصب لقوة عسكرية للتجمع تعمل ضمن القوات المشتركة على تأمين وحماية الموسم الزراعي، أثناء ذهابها إلى مقر ارتكاز القوات المشتركة، قرب منطقة قلاب، مما أدى إلى مقتل عدد من جنودها.

واعتبرت الحركة التي يقودها عضو مجلس السيادة الطاهر حجر، الهجوم على القوة التابعة لها «سلوكاً إجرامياً مخالفاً لجميع قيم السلام».

لكن تنسيقية القبائل العربية قالت، إن قوات تجمع قوى تحرير السودان هاجمت المنطقة انتقاماً لأهلهم الذين اختلفوا مع أهالي «كولقي» في كيفية الزراعة، ورفضوهم لعدم اعترافهم بملكية الأرض للعرب الشطيه.

واتهمت التنسيقية الحركات الموقعة على اتفاق السلام بمهاجمة كولقي عبر قوة على متن 44 سيارة عسكرية، مما أدى إلى وفاة 4 أشخاص من الطرفين وجُرح ثلاثة آخرين.