توصية مهمة للحوامل بشأن لقاح كورونا

تتساءل العديد من النساء الحوامل إن كان باستطاعتهن تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

في هذا السياق، أدلى الاتحاد الألماني لأطباء النساء بدلوه في الموضوع. فقد أوصى رئيس الاتحاد كريستيان ألبرينج، الحوامل بتلقي التطعيم ضد فيروس كورونا.

وقال ألبرينج، في تصريحات صحفية نشرت اليوم السبت "حيث إن متغير دلتا المنتشر الآن يرتبط، وفقاً لتقارير دولية، بمستوى عالٍ من العدوى وزيادة في معدل الإصابة، بما في ذلك عند النساء الحوامل، فإن التطعيم قبل وأثناء الحمل وكذلك أثناء النفاس والرضاعة الطبيعية مجدٍ، بحسب رأي اتحادات معنية بأمراض النساء".

وأشار الاتحاد الألماني إلى أن الأطباء وكذلك الحوامل لهم الأولوية في الحصول على هذه اللقاحات بموجب قانون حماية العدوى.

وأعرب ألبرينج عن تأييده لقرار ولاية سكسونيا، التي أوصت لجنة التطعيم المحلية فيها بتطعيم النساء الحوامل.

وأوصت فرنسا، قبل أسابيع، النساء الحوامل بتلقي اللقاح المضاد للفيروس.

وفي محاولة لتشجيع الحوامل على أخذ اللقاح، قام وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران، وهو طبيب، بإعطاء جرعة من اللقاح لزميلته الوزيرة المكلفة بالتضامن أوليفيا غريغوار التي تنتظر مولوداً جديداً.