30 قتيلاً بمعارك مع فصيل منشق في جنوب السودان

اندلعت معارك عنيفة في جنوب السودان بين قوات تابعة لريك مشار نائب الرئيس وفصيل منشق عنه، في خطوة تهدد بتقويض عملية السلام في البلاد.

وقال المتحدث باسم حزب مشار، في بيان اليوم السبت، إن 30 جندياً على الأقل قتلوا خلال الاشتباكات الدامية بين قوات نائب الرئيس والفصيل المنشق عنه.

وأضاف المتحدث أن 13 جندياً أصيبوا أيضا في المعارك.

وأعلن القادة العسكريون المنافسون لحزب الحركة الشعبية لتحرير جنوب السودان-المعارضة الذي يتزعمه مشار يوم الأربعاء الإطاحة به من زعامة الحزب وقواته المسلحة.

وتبع ذلك تسمية رئيس هيئة الأركان العامة للحزب الجنرال سايمون قاتويج دوال، من قبل الجناح العسكري، زعيماً مؤقتاً للحزب.

ويوم الخميس اتهم مشار، الذي لعب دوراً كبيراً في التوصل إلى اتفاق سلام في عام 2018 مع الرئيس سلفا كير، القادة العسكريين المنافسين له بمحاولة عرقلة عملية السلام في البلاد.

ووقعت الاشتباكات الأخيرة في منطقة أعالي النيل بين قوات موالية للجنرال دوال وقوات تساند مشار.

وقال لام بول جابرييل المتحدث باسم حزب مشار، إن قوات الحزب ردت "دفاعاً عن النفس" وقتلت قائدين كبيرين وأكثر من 27 جندياً. وأضاف أن من كانوا يقاتلون في جانب حزب الحركة الشعبية لتحرير جنوب السودان-المعارضة خسروا ثلاثة جنود خلال الهجوم.

ونفى الجانب الآخر وقوع خسائر جسيمة في صفوفه. وفي وقت سابق اليوم السبت، قال شول دينق نائب المتحدث باسم دوال لإذاعة "تمازج"، وهي محطة إذاعة في جنوب السودان "خسرنا إلى الآن جندياً واحداً وأصيب اثنان آخران بجروح. القتال مستمر".

واستقلت دولة جنوب السودان عن جمهورية السودان في 2011 لكنها شهدت اقتتالاً داخلياً بعد عامين.