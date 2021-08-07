ماكرون يدلي بتصريحات حول الوضع في تونس

أدلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم السبت، بتصريحات حول الوضع السياسي في تونس.

وقال ماكرون، بحسب بيان صادر عن قصر الإليزيه، إن فرنسا تقف إلى جانب تونس وشعبها في هذه اللحظة الحاسمة من أجل سيادتها وحريتها.

ونقل البيان أن الرئيس الفرنسي أعلن، إثر مكالمة هاتفية مع الرئيس التونسي قيس سعيد، «رغبته في أن تتمكن تونس بسرعة من الاستجابة إلى التحديات الاقتصادية والاجتماعية والصحية التي تواجهها».

وأضاف الرئيس الفرنسي «تونس يمكن أن تعتمد على دعم فرنسا لمواجهة كل هذه التحديات».

من جهته، أكد الرئيس سعيد التزامه بالاستجابة للأولويات العاجلة، وقال إنه سيعرض بسرعة خريطة طريق للفترة المقبلة وإنه سيواصل إعلاء الشرعية الشعبية.

وأعلن الرئيس سعيد تدابير استثنائية يوم 25 يوليو الماضي، وعين وزراء جددا ولكنه لم يعين بعد رئيس وزراء ولم يعرض خريطة

طريق لإدارة المرحلة.

وتعهد الرئيس التونسي، الذي استند إلى المادة 80 من الدستور، باحترام الدستور والحريات والحقوق وضمان استمرارية الدولة.