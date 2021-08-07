ماكرون يعرب عن تضامنه مع اليونان في مكافحة حرائق الغابات

أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن تضامنه مع اليونان التي تكافح عددا لا يحصى من حرائق الغابات في جميع أنحاء العالم.

وكتب ماكرون، الذي يقضي عطلة،على تويتر باليونانية:«فرنسا تقف مع اليونان التي تعاني بقوة من كوارث الحرائق».

وأوضح ماكرون أن بلاده أرسلت إلى اليونان ثلاث طائرات إطفاء و80 فردا من أطقم الإنقاذ، وذلك بعد أن أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء كرياكوس ميتسوتاكيس، وختم ماكرون تغريدته بالقول:«التضامن كأوروبيين دائما».

يشار إلى أن اليونان تكافح منذ أكثر من أسبوع حرائق غابات هائلة، وقد تلقت مساعدات من فرنسا ورومانيا وإسرائيل ومصر والسويد وسويسرا وقبرص، وتعهدت ألمانيا اليوم بدعم جهود مكافحة الحرائق بإرسال أطقم إطفاء وأطقم من هيئة الإغاثة التقنية.