سفينة إنقاذ توصل 257 مهاجرا إلى ميناء إيطالي

رست سفينة إنقاذ، تقل 257 مهاجرا، في ميناء إيطالي، اليوم السبت، بعد نحو أسبوع من إنقاذهم في البحر الأبيض المتوسط.

ولوح المهاجرون على السفينة وصفقوا لدى اقترابها من ميناء «تراباني» في جزيرة صقلية الإيطالية.

وجلس أحد المهاجرين على متن السفينة، التي تشغلها منظمة «سي ووتش» الألمانية غير الحكومية، وهو يرفع لافتة كتب عليها «إيطاليا جيدة».

وقال شاهد من رويترز: إن السلطات أجرت فحص كوفيد-19 للمهاجرين قبل نقلهم إلى سفينة للحجر الصحي، حيث من المتوقع إبقاؤهم بها لمدة أسبوعين كإجراء احترازي ضد انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتزايدت أعداد قوارب المهاجرين التي تنطلق صوب إيطاليا ومناطق أخرى في أوروبا في الأشهر القليلة الماضية.

وتقول بيانات المنظمة الدولية للهجرة، التابعة للأمم المتحدة: إن أكثر من 1100 شخص، فروا من النزاعات والفقر، لقوا حتفهم في مياه البحر المتوسط هذا العام أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا.