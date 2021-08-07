مدريد تمدد الحجر الصحي للوافدين من ست دول



مددت إسبانيا السبت حتى 27 أغسطس الحجر الصحي لعشرة أيام، والذي فرض على الوافدين من ست دول في أفريقيا وأميركا اللاتينية تأثرت بشكل كبير بكوفيد-19، وفق ما أعلنت وزارة الصحة السبت.وهي المرة الثانية التي يمدد فيها هذا الإجراء.

وعلى الركاب الواصلين إلى إسبانيا من جنوب أفريقيا وناميبيا والأرجنتين وبوليفيا والبرازيل وكولومبيا أن يحجروا أنفسهم لعشرة أيام.

وتعتبر هذه الدول الست «عالية الخطورة» بسبب ارتفاع نسبة الإصابات فيها.

وأسفر فيروس كورونا حتى الآن عن وفاة أكثر من 82 ألف شخص في إسبانيا، حيث سجلت أيضا إصابة 4,5 مليون شخص.

وبات أكثر من ستين في المئة من السكان ملقحين بالكامل ضد الوباء.