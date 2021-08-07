مقتل جنديين خلال عملية لمكافحة الإرهاب في الجزائر

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية مقتل جنديين جزائريين وإصابة ثالث بجروح في انفجار لغم خلال عملية عسكرية للجيش في ولاية عين الدفلى على بعد 150 كلم جنوب غرب العاصمة.

وقالت الوزارة، في بيان اليوم السبت، إن الجيش كان يقوم «في إطار مكافحة الإرهاب بعملية بحث وتفتيش بمنطقة تاشتة زوقاغة، ولاية عين الدفلى، يوم 06 أوت (أغسطس) 2021».

وأضاف البيان أنه «إثر انفجار لغم تقليدي الصنع، تم تسجيل استشهاد الجنديين مزيان فؤاد وعمور صلاح الدين في ميدان الشرف»، بينما أصيب ثالث هو «ديب بدرالدين بجروح طفيفة».

ومنذ بداية السنة، قتل الجيش تسعة إرهابيين في عمليات عسكرية واستسلم خمسة للسلطات العسكرية، حسب حصيلة نشرتها وزارة الدفاع في يوليو الماضي. كما قتل ثلاثة جنود.

وفي العام 2020، أسفرت عمليات الجيش عن مقتل «21 إرهابياً وتوقيف تسعة واستسلام سبعة». كما تم ضبط «أربعين مسدساً رشاشاً من مختلف الأصناف و25 مسدساً آلياً من مختلف الأصناف أيضاً»، بحسب ما أفادت وزارة الدفاع.

وذكر بيان وزارة الدفاع أن «الجيش الوطني الشعبي يجدد من خلال جهوده المتواصلة في مكافحة الإرهاب، عزمه وإصراره على مطاردة فلول هؤلاء المجرمين والقضاء عليهم أينما وجدوا عبر كامل التراب الوطني».