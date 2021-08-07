طالبان تسيطر على عاصمة إقليم ثانية في أفغانستان

أكد مسؤولون محليون، اليوم السبت، أن مقاتلي حركة طالبان استولوا على عاصمة إقليمية ثانية في أفغانستان.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) عن بسم الله سهل، عضو مجلس الإقليم، وعبد القادر، نائب حاكم الإقليم أن الجماعة سيطرت على مدينة «شبرجان»، عاصمة إقليم «جوزجان» شمال البلاد.

وأضاف سهل أن مقاتلي طالبان استولوا على مبانٍ رئيسية، مثل مكتب الحاكم ومقر الشرطة والسجن المركزي في المدينة.

غير أن القوات الموالية للحكومة مازالت تسيطر على بعض المناطق داخل المدينة، مثل المطار ومكان انتشار لواء في الجيش، طبقاً لمحمد كريم جوزجاني، وهو برلماني، يمثل إقليم «جوزجان».

وكان القتال العنيف قد اندلع في مدينة «شبرجان»، عاصمة إقليم «جوزجان» شمال أفغانستان، ليوم ثانٍ على التوالي.

وقالت قناة «طلوع نيوز» التلفزيونية الأفغانية، اليوم السبت، إن حركة طالبان نشرت مقطع فيديو، صباح اليوم السبت، يظهر فرار السجناء من سجن «جوزجان».

ومازالت بعض المناطق الرئيسية في المدينة، محل نزاع، على مدار الساعات الـ24 الماضية. وسيطرت حركة طالبان على مجمع حاكم الإقليم، أمس الجمعة، لكن القوات الأفغانية استعادته من أيدي طالبان.

غير أن مصدراً ذكر أن طالبان أعادت السيطرة على مجمع حاكم الإقليم ومبنى البلدية وسجن جوزجان.

كانت الحركة استولت، أمس الجمعة، على مدينة «زارانجي» عاصمة إقليم «نمروز» بجنوب غرب أفغانستان، وهو أول إقليم يسقط في أيدي طالبان منذ إعلان بدء الانسحاب الأميركي من أفغانستان.

ويبلغ عدد سكان مدينة «شبرجان» حوالي 132 ألف نسمة.