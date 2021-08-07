بلجيكا ترفع حظر دخول المسافرين من عدد من الدول بسبب كورونا

أعلنت بلجيكا رفع حظر دخول المسافرين الأجانب من البلدان المصنفة على أنها شديدة الخطورة بسبب تفشي البديل دلتا لكوفيد- 19.

وأوضحت أنه بات بإمكان المسافرين الأجانب من جنوب أفريقيا والمكسيك والأرجنتين أو البرازيل الدخول مرة أخرى إلى البلاد مع احترام التدابير الصحية الصارمة، مثل الحجر الصحي لمدة 10 أيام والاختبار الإلزامي، حتى بالنسبة للأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل.