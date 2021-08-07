طوكيو تسجل 4566 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت حكومة العاصمة اليابانية، طوكيو، اليوم السبت 4566 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، بزيادة بواقع 51 حالة عما تم تسجيله أمس الجمعة، طبقاً لما ذكرته صحيفة «جابان توداي» اليابانية اليوم.

وشكل الأشخاص في العشرينيات من عمرهم (1467 حالة) وفي الثلاثينيات (982) وفي الأربعينيات (675) وفي الخمسينيات(543) أعلى الأرقام، بينما كانت هناك 626 حالة تحت 19 عاماً.

ويبلغ عدد الأشخاص المصابين، الذين يتلقون العلاج في المستشفيات بسبب إصابتهم بأعراض شديدة في طوكيو 150 شخصاً، بارتفاع تسع حالات عما تم تسجيله أمس الجمعة، بحسب مسؤولي قطاع الصحة.

ويبلغ الرقم على مستوى البلاد 1068، بارتفاع بواقع 48 حالة عما كان عليه أمس الجمعة.

ومن جهة أخرى، أعلنت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية المقامة حالياً بالعاصمة اليابانية طوكيو، اليوم السبت تسجيل 22 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا لدى أشخاص مرتبطين بالأولمبياد.