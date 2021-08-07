الهند توافق على لقاح جونسون اند جونسون للاستخدام الطارئ

قال وزير الصحة الهندي مانسوخ ماندافيا على تويتر إن الهند أقرت اليوم السبت جرعة واحدة من لقاح كوفيد-19 الذي تنتجه شركة جونسون اند جونسون، للاستخدام الطارئ.

كانت الشركة قد قالت أمس الجمعة إنها تقدمت بطلب للحصول على الموافقة على الاستخدام الطارئ للقاحها. وأضافت أنه سيتم إرسال اللقاح إلى الهند من خلال اتفاقية توريد مع شركة محلية لتصنيع اللقاح.



وتجاوزت حالات الإصابة بكورونا في أنحاء العام 200 مليون في وقت سابق من الأسبوع الماضي وفقا لإحصائيات رويترز. وتهدد سلالة دلتا الأشد عدوى المناطق ذات معدلات التطعيم المنخفضة وتشكل عبئا على أنظمة الرعاية الصحية.

وتسجل الهند ما يتراوح بين 30 ألفا و40 ألف حالة إصابة بالسلالة الجديدة يوميا منذ يوليو. وحذرت الحكومة الاتحادية من أن الخطر لا يزال قائما رغم تراجع الحالات التي كانت قد وصلت إلى 400 ألف حالة في ذروة الموجة الثانية.













