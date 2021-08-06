تحرك شعبي يتحدى «حزب الله» في جنوب لبنان

بيروت، تل أبيب (الاتحاد، وكالات)

تحدى أهالي قرية في جنوب لبنان ميليشيات «حزب الله» الإرهابية بعد اعتراضهم شاحنة تحمل منصة صواريخ لدى مرورها ببلدتهم عقب تنفيذها هجوماً ضد أهداف إسرائيلية، رافضين بذلك تحويل مناطقهم إلى مسرح تصعيد مع إسرائيل، فيما أعلن الجيش اللبناني اعتقال 4 أشخاص قاموا بإطلاق الصواريخ وضبط الراجمة المستخدمة في العملية، جاء ذلك بعد تصعيد عسكري على الحدود اللبنانية الإسرائيلية بعدما أعلنت ميليشيات «حزب الله» مسؤوليتها عن إطلاق عدد من الصواريخ باتجاه إسرائيل، فيما رد الجيش الإسرائيلي الذي اتهم الميليشيا الإرهابية باتخاذ المدنيين دروعاً بشرية بقصف مدفعي، وحثت القوات الدولية العاملة بجنوب لبنان «اليونيفل» جميع الأطراف على التهدئة، مؤكدةً أن «الوضع خطير». واعترض أهالي قرية في جنوب لبنان شاحنة تحمل منصة لإطلاق الصواريخ تابعة لميليشيات «حزب الله» لدى مرورها ببلدتهم، عقب تنفيذها هجوماً ضد أهداف إسرائيلية وصادروا راجمة الصواريخ التي استخدمها عناصر الحزب.

واستطاع أهالي قرية «شويا» الذين انطلقوا من قرار شعبي، بعيدا عن قرار البلديات أو الأحزاب في المنطقة، وألقوا القبض على من أطلق الصواريخ وتم تسليمهم مباشرة للجيش اللبناني، هم وصواريخهم.

وتداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي لقطات تظهر عشرات السكان الغاضبين في قرية «شويا» بقضاء حاصبيا وهم يعترضون الشاحنة.

من جهته، اعترف «حزب الله» بالواقعة، إلا أنه قال، إن الراجمة صودرت بعد القصف وأثناء عودة مقاتليه من منطقة حرجية. بدورها، قالت قيادة الجيش اللبناني أمس، إن حرائق اندلعت في مناطق تعرضت لقصف بقذائف المدفعية الإسرائيلية. وأضافت في بيان: أن 10 قذائف سقطت في خراج بلدة «السدانة» و30 قذيفة في خراج بلدتي «بسطرة» و«كفرشوبا» بجنوبي لبنان وذلك بعد أطلاق عدد من الصواريخ من الأراضي اللبنانية باتجاه مزارع شبعا. وأوضح البيان أن وحدة تابعة للجيش اللبناني أوقفت 4 أشخاص في بلدة «شويا» بجنوبي لبنان قاموا بإطلاق الصواريخ صوب مزارع شبعا وضبطت الراجمة المستخدمة في العملية. وأضاف البيان أن وحدات الجيش المنتشرة على الأرض تقوم بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل» لاتخاذ التدابير الأمنية اللازمة لإعادة الهدوء إلى المنطقة.

إلى ذلك، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في تغريدة إن «حزب الله» أطلق 19 قذيفة صاروخية من منطقة «شما شبعا»، موضحاً أن 3 منها سقطت داخل لبنان ولم تجتاز الحدود، بينما سقطت 6 منها في مناطق مفتوحة دون أي أضرار، كما اعترض الجيش الإسرائيلي 10 قذائف.

في المقابل ردت إسرائيل بقصف مدفعي وغارات جوية على مناطق إطلاق تلك الصواريخ، وفقا لمعلومات رسمية إسرائيلية، ونتيجة للقصف الإسرائيلي، اندلع حريق في جبل «شويا».

واتهم ادرعي «حزب الله» باستخدام المدنيين كدروع بشرية، قائلا: «هذا هو حزب الله يضع لبنان مجددا في ورطة يطلق صواريخه تجاه إسرائيل غير آبه بمستقبل اللبنانيين مستخدمًا إياهم دروعا بشرياً واضعاً صواريخه بين منازلهم».

وأضاف أدرعي: «حان الوقت لينهي لبنان مرحلة احتلال حزب الله لقراراته، نحن لن نقبل الاعتداء على سيادتنا وأمننا». ورجح أدرعي أن «حزب الله حاول من خلال هذه العملية إغلاق ملفات سابقة لم يستطع الرد عليها حتى الان».

بدوره، قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي أمنون شيفلر: «لا نرغب في التصعيد إلى حرب شاملة، لكننا بالطبع مستعدون لذلك». وأضاف «نعتقد أن حزب الله يريد أن يظهر أنه يسيطر على جنوب لبنان وأنه لا يريد حرباً شاملة أيضا». وبحسب الناطق شيفلر فإن «استهداف حزب الله مناطق غير مأهولة ما هو إلا إشارة منه بذلك».

جاء ذلك، بعدما أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي، مشاورات مع كل من وزير الدفاع بيني غانتس، ورئيس هيئة الأركان العامة للجيش أفيف كوخافي، وكبار المؤسسة الأمنية، على خلفية التصعيد الأخير على الحدود الشمالية.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الهدوء عاد إلى جنوبي لبنان بعد توقف التصعيد العسكري بين الجيش الإسرائيلي وميليشيات «حزب الله».

وأكد موقع تلفزيون «أي 24» الإسرائيلي أن الحياة تسير على طبيعتها على الحدود مع لبنان، موضحاً أنه لا توجد توجيهات حكومية لسكان المستوطنات بالدخول إلى الملاجئ.

وقال قائد المنطقة الشمالية في جيش الإسرائيلي امير برعام في تصريحات نقلها «اي 24» أن «حزب الله لم يقصد قصف البلدات المأهولة»، مضيفاً أن إطلاق صفارات الإنذار جاء بسبب صواريخ اعتراضية أطلقتها منظومة القبة الحديدة المضادة للصواريخ.

واعتبر برعام أن «حزب الله اطلق صواريخ باتجاه مناطق مفتوحة في الجولان عن قصد ما يدل أنه يأخذ بالحسبان قوة الردع الإسرائيلية وأنه غير معني بالتصعيد». وأضاف أن الجيش الإسرائيلي يدرس الطرق الملائمة للرد على القصف الصاروخي وأن إسرائيل لن تسلم بواقع يجري فيه إطلاق النار على أراضيها بين حين وآخر على حد تعبيره.

وحذرت القوات الدولية العاملة بجنوب لبنان «اليونيفيل» من خطورة الوضع بالجنوب، وأضافت في بيان أنها رصدت إطلاق صواريخ من منطقة مزارع شبعا بجنوبي لبنان في اتجاه هضبة الجولان وأعقب ذلك على الفور رد مدفعي إسرائيلي في منطقة مزارع شبعا.

وذكرت أن رئيس بعثة اليونيفيل اللواء ستيفانو ديل كول يدعو الجميع إلى وقف النار فوراً، مؤكدة ان ديل كول على اتصال دائم مع طرفي التصعيد.