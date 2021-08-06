مصادر ليبية لـ«الاتحاد»: الدبيبة يبحث في تركيا سحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب

حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)

أكد مصدر ليبي لـ«الاتحاد» أن رئيس حكومة الوحدة الليبية عبد الحميد الدبيبة بحث مع مسؤولين أتراك في أنقرة أمس، عدداً من الملفات السياسية والعسكرية وأبرزها إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من البلاد، وذلك بعد التقدم الكبير في المشاورات التي تقودها الولايات المتحدة لتفعيل خريطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف.

إلى ذلك، أشار مبعوث الولايات المتحدة الخاص لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، إلى تحقيق تقدم في المفاوضات مع تركيا بشأن انسحاب المرتزقة السوريين، لافتاً إلى أنهم يساعدون اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» في وضع رؤية لانسحاب القوات الأجنبية بالمشاركة مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. وأكد المبعوث الأميركي في تصريحات نقلتها وسائل إعلام ليبية على أن الهدف الواضح في ليبيا الآن هو توحيد جميع المؤسسات بما في ذلك المؤسسة العسكرية، مشدداً على أنه مهم جداً أن يتم تحقيق تقدم في هذا الاتجاه لأن ليبيا لا بد أن تكون تحت سيطرة الحكومة، ومشيراً لوجود دلائل لتنسيق بين بعض قوات الجيش الليبي والقوات الحكومية في الجنوب، مرجحاً إمكانية لعب اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» لعب دور في ذلك. وأوضح نورلاند وجود العديد من الشخصيات المهمة في المشهد السياسي والعسكري الليبي في الوقت الحالي، مؤكداً أن قائد الجيش المشير حفتر هو أحد هؤلاء، ويُمكن أن يكون له تأثير كبير في المساعدة، لا سيما في توحيد المؤسسة العسكرية في البلاد.