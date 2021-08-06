متحور «كورونا» يتفشى بقوة في آسيا

عواصم (وكالات)

تشكل سلالة «دلتا» المتحورة لفيروس كورونا تحدياً للمناطق التي حققت أكبر نجاح في احتواء الآثار الاقتصادية لمرض «كوفيد- 19»، حيث فرضت دول آسيوية إغلاقاً تاماً مجدداً، وسجلت أخرى أعلى معدلات للوفيات في العالم، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أمس.

وسجلت الصين 101 إصابة أمس، في أكبر زيادة يومية خلال أكثر من 6 أشهر، وتعهدت بالتوسع في صادرات اللقاح المضاد للفيروس بشكل كبير.

وفي الولايات المتحدة، تدرس إدارة الرئيس جو بايدن استخدام سلطات تنظيمية اتحادية والتهديد بسحب أموال اتحادية من مؤسسات لدفع الأميركيين للحصول على تطعيم.

وأعلنت السلطات في الفلبين أمس، فرض إغلاق صارم لمدة أسبوعين في جميع أنحاء العاصمة مانيلا، وذلك في محاولة لوقف ارتفاع الإصابات بسلالة «دلتا».

وذكرت السلطات أن الإغلاق، الذي يطلق عليه محلياً «الحجر الصحي المجتمعي المعزز»، سوف يفرض على منطقة العاصمة مانيلا حتى 20 أغسطس المقبل، مشيرة إلى أنه قد يتم تمديد الإغلاق في حال عدم انخفاض الإصابات بسلالة «دلتا».

وقال وزير الداخلية الفلبيني إدواردو آنو إن الحكومة ستكون صارمة في تطبيق هذا الحجر الصحي المجتمعي المعزز، مضيفاً أن الشرطة ستعتقل المخالفين لبروتوكولات الصحة.

وبموجب هذا الإغلاق، سيتم فرض ساعات حظر تجول أطول مرة أخرى في جميع أنحاء العاصمة مانيلا، في حين سيُسمح للمطاعم فقط بتقديم خدمات الطلبات الخارجية والتوصيل.

وأقيمت نقاط تفتيش في منطقة مانيلا الكبرى لمنع الأشخاص غير المصرح لهم بالخروج من مساكنهم من السفر والخروج، وقد اصطفت طوابير طويلة من المركبات عند نقاط التفتيش بينما كانت الشرطة تفحص وثائق الركاب.

وقالت وكيلة وزارة الصحة الفلبينية ماريا روزاريو فيرجير إنه على الرغم من الإغلاق، فإن التطعيم ضد فيروس كورونا سيستمر لحماية السكان من السلالات الشديدة والخطيرة والقاتلة لهذا المرض.

ووفقًا لإحصائيات وزارة الصحة، فقد تم اكتشاف سلالة «دلتا» من فيروس كورونا في جميع مدن وبلدات العاصمة مانيلا.

إلى ذلك، أعلنت سنغافورة أمس، اعتزامها تقليل القواعد الرامية للسيطرة على جائحة كورونا والبدء بشكل طفيف في تخفيف القيود على الحركة عبر الحدود، مشيرة إلى معدلات تلقي اللقاح في البلاد التي تعتبر من أفضل المعدلات بين دول العالم.

وذكر مسؤولون في سنغافورة أنه تقرر استئناف تشغيل المطاعم مع رفع عدد الأشخاص المسموح لهم بالتجمع إلى 5 اعتباراً من يوم العاشر من أغسطس، وذلك بالنسبة لمن تلقى جرعتي اللقاح ضد كورونا.

ومن المتوقع أيضاً تخفيف قواعد العمل من المنزل اعتباراً من الأسبوع المقبل.