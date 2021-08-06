الأمم المتحدة تدعو لوقف إطلاق النار في «تيجراي»

جنيف (وكالات)

دعا منسق الإغاثة الإنسانية بالأمم المتحدة مارتن جريفيث إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية وانسحاب القوات العسكرية من إقليم «تيجراي» ووصول المساعدات الإنسانية.

وقال في مؤتمر صحفي في جنيف: إن هذه الحرب يجب أن تتوقف، مشدداً على ضرورة وصول 100 شاحنةً من المساعدات يومياً إلى العاصمة «ميكيلي»، ومساعدة المتضررين في أمهرة وعفار، ومواصلة العمل في أجزاء أخرى من إثيوبيا حيث يحتاج أكثر من 10 ملايين شخص للمساعدات الإنسانية في أنحاء البلاد.

ووصف الأوضاع الإنسانية في «تيجراي» بأنها مأساوية بشكل يصعب تصوره وسط أعمال القتل والنهب، وتدمير المراكز الصحية والبنية التحتية الزراعية بما فيها أنظمة الري.

كما يواجه 400 ألف شخص المجاعة والعنف والمعاملة المروعة التي تعرّض لها النساء في «تيجراي»، ويحتاج السكان للغذاء والمساعدات الطبية بعد تدمير المستشفيات ونهب معداتها.