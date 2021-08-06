خلافات داخلية تنذر بمواجهات بين «الحوثيين» في الضالع

عدن، صنعاء (الاتحاد، وكالات)

يسود توتر كبير بين المجاميع التابعة لميليشيات الحوثي الإرهابية في محافظة الضالع جنوبي البلاد، منذ الأربعاء الماضي، عقب اعتقال الميليشيات أحد قادتها النافذين في المحافظة.

وقالت مصادر محلية، إن ميليشيات الحوثي اعتقلت أحد قياداتها الميدانية، في محافظة الضالع، على خلفية خلافات بينها وبينه واتهامات وجهتها له بعدم تنفيذ أوامر قيادات أعلى منه.

وأضافت المصادر، أن مشرف الميليشيات في الضالع المدعو صلاح حطبة، اعتقل القيادي في صفوفها رئيس ما تسمى بـ «اللجنة الثورية» في مديرية دمت المدعو محمد إسماعيل الجرموزي.

وذكرت المصادر أن الجرموزي من أوائل الملتحقين بالميليشيات الحوثية في الضالع، وجاءت عملية اعتقاله في إطار الخلافات البينية المتفاقمة بين أجنحة الميليشيات.

وطبقاً لذات المصادر فإن مسلحين حوثيين موالين للجرموزي هددوا بمواجهات مسلحة حال استمرار اعتقاله، بينما رد المدعو حطبة بتوجيه ميليشياته بالتأهب لمواجهة أي طارئ.

إلى ذلك، حمّل وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، ميليشيات الحوثي الإرهابية مسؤولية عرقلة جهود إحلال السلام في اليمن.

وقال خلال لقائه بالقائم بأعمال السفارة الألمانية لدى اليمن المنتهية فترة عمله، يان كراوسر، في الرياض: إن حكومة بلاده أبدت مرونة وتنازلات، سعياً منها لتحقيق تطلعات اليمنيين في تحقيق سلام عادل وشامل وفقاً للمرجعيات الثلاث، مضيفاً أن هذه المرونة قوبلت بتعنّت وصلف غير مبرر من قبل الميليشيات الحوثية الإرهابية.

وأكّد بن مبارك، وفقاً لما جاء في وكالة الأنباء اليمنية الرسمية «سبأ»، أن موقف الميليشيات السلبي تجاه السلام لم يتغير منذ أن شنّت عدوانها على الشعب اليمني، مشدداً على ممارسة أقصى الضغوط لدفع الميليشيات نحو السلام.

من جانبه، أكّد المسؤول الألماني وقوف بلاده إلى جانب وحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه، ودعمها لاستعادة الأمن والاستقرار وإحلال السلام باليمن.

أمنياً، أحبط الجيش اليمني مسنوداً بمقاتلي القبائل، أمس، سلسلة هجمات شنتها ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه مواقعه جنوب محافظة مأرب. وقالت مصادر ميدانية، إن ميليشيات الحوثي نفذت هجمات متتابعة على مواقع الجيش في جبهة «بقثة» بمديرية «رحبة» جنوبي مأرب، ما أسفر عن اندلاع معارك بين الجانبين.

وأضافت المصادر أن قوات الجيش مسنودةً بالقبائل وغارات مقاتلات تحالف دعم الشرعية نجحت في التصدي لتلك الهجمات وكسرها، بعد قتل عدد من العناصر المهاجمة وتدمير آليات وعتاد عسكري.

وكثفت ميليشيات الحوثي من تنفيذ الهجمات العدائية في جبهات القتال المتفرقة بمحافظة مأرب، في مسعى لتحقيق مكاسب ميدانية، لكنها مُنيت بخسائر كبيرة على المستويين البشري والمادي.

وفي الساحل الغربي، كبدت القوات المشتركة أمس، ميليشيات الحوثي خسائر بشرية ومادية في 8 جبهات جراء سلسلة خروقات وتحركات فاشلة.

وأفاد الإعلام العسكري للقوات المشتركة بأن الميليشيات التابعة لإيران كثفت خروقاتها بمحاولات تسلل والدفع بتعزيزات للتمركز في مواقع مستحدثة في جبهات شارع صنعاء والصالح وكيلو 16 بمدينة الحديدة، وباءت محاولتها بالفشل وخسائر بشرية في صفوفها، مؤكداً أن الوحدات المرابطة من القوات المشتركة في خطوط النار تصدت للميليشيات وأجبرتها على الفرار بعد تحقيق إصابات مباشرة في صفوفها.

وفي جنوب الحديدة، شملت خروقات ميليشيات الحوثي محاولات استهداف مواقع عسكرية بقصف من أسلحة متنوعة مواقع عسكرية جنوب غرب مدينة الدريهمي وشمال غرب مدينة حيس، وجنوب مدينة التحيتا وسرعان ما تم إخمادها بقصف مركز، كما تم تدمير جرافة ومصرع السائق أثناء محاولة استحداث خنادق شرق منطقة الجبلية.

في غضون ذلك، اتهمت مصادر محلية في محافظة البيضاء ميليشيات الحوثي الإرهابية باختطاف مدني وقتله تحت التعذيب في جريمة تضاف إلى سجل انتهاكاتها بحقوق المدنيين في المحافظة التي تسيطر عليها.

وأوضحت المصادر أن «عبدالعزيز عبدالله أحمد السوادي» من مديرية «السوادية» تلقى تهديداً من الميليشيات، الأربعاء الماضي، قبل أن يتعرض للاختطاف مساء اليوم ذاته. وأضافت أن المختطف تمت تصفيته منتصف الليل ورميه بين منطقتي «الطاهرية والسوادية».

الإرياني يدعو الأحزاب لـ«مصالحة وطنية»

دعا وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، الأحزاب والمكونات السياسية في بلاده لتجاوز خلافاتها، وطي صفحة الماضي وتقديم التنازلات لأجل اليمن، والمضي في خطوات حقيقية نحو مصالحة وطنية. وقال الإرياني في تصريح بثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية «سبأ»: إن «استمرار الخلافات والتباينات بين بعض المكونات السياسية والوطنية المناهضة لانقلاب ميليشيات الحوثي الإرهابية والمشروع التوسعي الإيراني، واستجرار الماضي بكل سلبياته وتراكماته، لم يعد مبرراً ولا مقبولاً، في ظل التهديد الخطير والوجودي الذي يستهدف اليمن». وعد وزير الإعلام اليمني، المصالحة الوطنية، وتوحيد الصف الوطني بمثابة الطريق الوحيد لاستعادة الدولة والخلاص من ميليشيات الحوثي الإرهابية.

مسلحون حوثيون يعتدون على أكاديمي في جامعة إب

اعتدى مسلحون تابعون لميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على أحد الأكاديميين في جامعة إب وسط البلاد، ضمن سلسلة من الاعتداءات الحوثية المتصاعدة ضد الكوادر الأكاديمية في اليمن. وقالت مصادر مطلعة، إن مسلحين من ميليشيات الحوثي الإرهابية اعتدوا على أستاذ البيئة والموارد الطبيعية المشارك بجامعة إب، الدكتور عبدالله الذيباني مع نجله، في أحد الأحياء بمنطقة «جبل ربي» بمدينة إب.

