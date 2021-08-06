مجموعة السبع تندد بالهجوم على الناقلة «ميرسر ستريت»

لندن (وكالات)

قال وزراء خارجية مجموعة السبع الكبرى في بيان مشترك أمس، إنهم ينددون بالهجوم غير القانوني الذي تعرضت له سفينة تجارية قبالة ساحل عُمان في 29 يوليو، ما أسفر عن مقتل بريطاني وروماني.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن وزراء خارجية كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وبريطانيا والولايات المتحدة والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي في بيان مشترك إن «هذا عمل متعمد ومستهدف وانتهاك واضح للقانون الدولي».

وذكر البيان «كل الأدلة المتاحة تشير بوضوح إلى إيران. لا يوجد مبرر لهذا الهجوم، نهج إيران ودعمها قوى بالوكالة وأطرافاً مسلحة غير حكومية يهدد السلام والأمن الدوليين».

واستهدف الهجوم الذي وقع الأسبوع الماضي الناقلة «ميرسر ستريت»، التي ترفع علم ليبيريا في بحر العرب قبالة سواحل عمان وأسفر عن مقتل شخصين «بريطاني وروماني».