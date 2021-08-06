بريطانيا تنصح مواطنيها بمغادرة أفغانستان

نصحت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم الجمعة، المواطنين البريطانيين في أفغانستان بمغادرة البلاد بسبب الوضع الأمني.

وقالت الوزارة في منشور على موقع الحكومة البريطانية إنها تنصح "بعدم السفر إلى أفغانستان. وتنصح كل البريطانيين هناك بمغادرة البلاد فوراً".

بدوره، قال البيت الأبيض إن التصرفات الأخيرة لحركة طالبان لن تساعدها في كسب شرعية دولية.

وأدلت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي بهذا التصريح في إفادة صحفية.

واغتالت طالبان أكبر مسؤول إعلامي في الحكومة الأفغانية في العاصمة كابول اليوم الجمعة. كما سيطرت على أول عاصمة إقليم.

وصعدت الحركة هجماتها في الأسابيع الأخيرة مع اقتراب اكتمال انسحاب القوات الأجنبية.