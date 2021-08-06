السودان يتفاوض مع إثيوبيا لشراء الكهرباء

قالت وكالة السودان الرسمية للأنباء (سونا)، اليوم الجمعة، نقلاً عن وزارة الطاقة والنفط إن الحكومة تجري محادثات مع إثيوبيا لشراء ألف ميجاوات من الكهرباء.

وذكرت الوكالة أن السودان يستورد بالفعل نحو 200 ميجاوات كهرباء من إثيوبيا تمثل نحو عشرة في المئة من احتياجاته.

وهناك خلاف بين إثيوبيا من جهة وكل من السودان ومصر من جهة أخرى حول سد النهضة الذي يتكلف مليارات الدولارات وتقيمه أديس أبابا على النيل الأزرق لتوليد الكهرباء.