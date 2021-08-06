الأمم المتحدة تعين مبعوثاً خاصاً جديداً إلى اليمن

عيّن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الجمعة، الدبلوماسي هانز جروندبرج مبعوث المنظمة الجديد إلى اليمن.

وصدق مجلس الأمن، المكون من 15 دولة عضواً، على تعيين جروندبرج هذا الأسبوع ليحل محل مارتن جريفيث الذي تم تعينه منسقا للشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة الشهر الماضي بعد محاولاته خلال السنوات الثلاث الماضية التوسط في اليمن.

وظل جروندبرج يشغل منصب سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن منذ سبتمبر 2019. وقال دبلوماسيون إن مسؤولين في الأمم المتحدة طرحوا اسمه بشكل غير رسمي على أعضاء مجلس الأمن لاستطلاع آرائهم بحلول منتصف يوليو الماضي.