الأمم المتحدة تحذر من خطورة الوضع في أفغانستان

حذرت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، من خطورة الوضع في أفغانستان بعد التصعيد الذي تشهده البلاد.

وتساءلت ديبورا ليونز مبعوثة الأمم المتحدة إلى أفغانستان عما إذا كانت حركة طالبان ملتزمة بتسوية سياسية.

وقالت أمام مجلس الأمن الدولي، إن الوضع في البلد دخلت «مرحلة أشد دموية ودمارا» مع سقوط أكثر من ألف قتيل من المدنيين في الثلاثين يوماً الماضية خلال هجوم تشنه الحركة.وأضافت المبعوثة الدولية «الطرف الذي يلتزم بصدق بتسوية عبر التفاوض لن يخاطر بمثل هذا العدد الكبير من الضحايا المدنيين لأنه يدرك أن عملية المصالحة ستكون أشد صعوبة كلما زادت إراقة الدماء».

ومنذ أبريل الماضي، كثفت طالبان حملتها تزامنا مع تواصل انسحاب القوات الأجنبية بعد حرب استمرت 20 عاماً. واليوم الجمعة، استولت طالبان على عاصمة أحد الأقاليم واغتالت مسؤولاً إعلامياً كبيراً في الحكومة الأفغانية.

وقالت ليونز «هذا نوع مختلف من الحرب الآن».

ومضت تقول «كونك تهاجم المناطق الحضرية، أنت تعلم أنك تتسبب في أضرار هائلة وتتسبب في ضحايا بعدد ضخم بين المدنيين. ومع ذلك، يبدو أن تهديد المناطق الحضرية الكبرى قرار استراتيجي لطالبان».

وحث الدبلوماسي الأميركي الكبير جيفري ديلورانتس، طالبان على وقف هجومها والسعي إلى تسوية سياسية وحماية البنية الأساسية والشعب الأفغاني.

وقال «يتعين على طالبان أن تسمع من المجتمع الدولي أننا لن نقبل الاستيلاء عسكرياً على أفغانستان».

وحث غلام إسحاق زاي رئيس الوفد الأفغاني في الأمم المتحدة مجلس الأمن على العمل «لمنع حدوث وضع مأساوي».

وقال «نشعر بالانزعاج إزاء التقارير (عن الهجمات) وحوادث الانتهاك الجسيم لحقوق الإنسان من طالبان ورفاقها الإرهابيين الأجانب في نصف بلادنا تقريباً ونشعر ببالغ القلق على سلامة وأمن الناس في المدن التي تهاجمها طالبان».

واتهم إسحاق زاي طالبان بأنها تقاتل من أجل «تحويل بلادنا مرة أخرى إلى ملاذ آمن للإرهاب الدولي».