طالبان تسيطر على أول عاصمة إقليم في أفغانستان

تكثف حركة طالبان هجماتها منذ أسابيع في أفغانستان للسيطرة على مدن كبرى مع اقتراب اكتمال انسحاب القوات الأجنبية من هناك.

وقالت الشرطة في إقليم نمروز إن الحركة سيطرت على مدينة «زرنج» عاصمة الإقليم اليوم الجمعة، لتكون بذلك أول عاصمة إقليم تستولي عليها الحركة.

وذكر متحدث باسم شرطة نمروز، امتنع عن ذكر اسمه لدواع أمنية، أن طالبان نجحت في السيطرة على المدينة.

واستولى المقاتلون على عشرات الأحياء والمعابر الحدودية في الشهور القليلة الماضية، ويضغطون على عدد من عواصم الأقاليم منها هرات في الغرب وقندهار في الجنوب مع انسحاب القوات الأجنبية.

وأغلقت طالبان معبراً حدودياً مهماً مع باكستان، اليوم الجمعة.

كانت باكستان قد أغلقت معبر «شامان سبين بولداك»، ثاني أهم معبر بري في أفغانستان، من جانبها على الحدود، لكنها أعادت فتحه في الأسبوع الماضي.

وقد يؤثر إغلاق هذا المعبر على واردات الأدوية وغيرها من السلع الأساسية في وقت تشهد فيه أفغانستان تفشي جائحة كوفيد-19.