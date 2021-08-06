الجيش الإسرائيلي يدلي بتصريح بشأن التصعيد في جنوب لبنان

أدلى الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، بتصريح حول التصعيد الحالي على الحدود مع لبنان.

وقال الجيش إنه لا يرغب في التصعيد ولكنه "مستعدة" لذلك، بعد تبادل القصف وإطلاق الصواريخ على جانبي الحدود.

وقال المتحدث باسم الجيش أمنون شيفلر لصحافيين "لا نرغب في التصعيد إلى حرب شاملة، لكننا بالطبع مستعدون لذلك". وأضاف "سنعمل ما هو مطلوب".

وكان الجيش قد أشار، في بيان سابق، إلى أنه "يقوم بقصف مصادر إطلاق (الصواريخ) في لبنان".

وقال شيفلر إن 19 صاروخا أطلقت على إسرائيل من لبنان اليوم الجمعة، ولم يعلن أن عن وقوع إصابات. ومن هذه المقذوفات سقطت ثلاث في لبنان وعبرت 16 قذيفة الحدود اعترض نظام الدفاع الجوي الإسرائيلي 10 منها.

كان سلاح الجو الإسرائيلي أعلن، أمس الخميس، تنفيذ أولى غاراته الجوية منذ سنوات على لبنان، مضيفا أنه استهدف مواقع إطلاق صواريخ بعد إطلاق نار من جنوب لبنان.

وقالت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، اليوم الجمعة، إن هذا التصعيد "خطير للغاية" ودعت إلى وقف "فوري" لإطلاق النار.