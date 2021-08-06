من جديد.. تبادل القصف بين لبنان وإسرائيل

عاد التوتر إلى جنوب لبنان، اليوم الجمعة، بعد إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل، فيما رد الجيش الإسرائيلي بقصف مدفعي مستهدفا المواقع التي أطلقت منها الصواريخ.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية اللبنانية، إن صواريخا أطلقت اليوم من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل من دون أن تحدد الجهة المطلقة.

وأفاد مصور في المنطقة الحدودية في جنوب لبنان عن سماع دوي انفجارات ثم شاهد دخانًا يتصاعد من منطقة مزارع شبعا.

وهذه المرة الثانية خلال أسبوع التي تطلق فيها صواريخ من لبنان باتجاه إسرائيل التي ردت الأربعاء بقصف مدفعي قبل أن تشن فجر الخميس غارتين جويتين على منطقة خالية.