"اختراق" أكثر من مليون بطاقة ائتمان تثير جدلاً في أميركا

أعلنت شركة الأمن السيبراني الأميركية Q6، أن هاكرز من روسيا نشروا علنا بيانات سرية لأكثر من مليون بطاقة ائتمان.

وبحسب تقرير نشره موقع العربية، فإن مجموعة روسية تطلق على نفسها تسمية "All World Cards" أتاحت على الإنترنت أرقام بطاقات ائتمان حتى يستخدمها مجرمون آخرون لإجراء معاملات احتيالية، وذلك وفقاً لما نقلته وسائل إعلام أميركية. فيما لم تقدم تلك الوسائل دليلا على ارتباط هذه المجموعة بروسيا.

جاء ذلك بعدما ألقت السلطات الأميركية باللوم على متسللين يُزعم ارتباطهم بروسيا وحملتهم مسؤولية عمليات اختراق في الآونة الأخيرة، فيما ذكر البيت الأبيض أنه من غير المرجح أن يكون هؤلاء المتسللون مرتبطين بالسلطات الروسية.

وكانت أميركا قد حمّلت الصين مسؤولية القرصنة الواسعة النطاق التي استهدفت في مارس الماضي، خدمات "مايكروسوفت إكستشينج"، في حين دعا البيت الأبيض مراراً روسيا إلى اتخاذ إجراءات ضدّ هجمات "برامج الفدية" التي تنفذ من أراضيها.