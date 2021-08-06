هذه الشركة تلزم موظفيها بالتطعيم.. وعودة بطيئة إلى المكاتب أميركا

انضمت مايكروسوفت إلى سائر شركات التكنولوجيا الأميركية بإلزام موظفيها العائدين الى المكاتب بالتطعيم ضد كوفيد، في حين أرجات شركة أمازون خطتها لإعادة فتح مكاتبها حتى العام المقبل.

وأعلنت مايكروسوفت أن أقرب موعد لإعادة فتح مرافقها بالكامل في الولايات المتحدة سيكون في 4 أكتوبر. وقالت الشركة العملاقة "اعتبارا من سبتمبر سنطلب إثباتا بالتطعيم من جميع الموظفين وأي ضيف يدخل مباني مايكروسوفت في الولايات المتحدة".

وأضافت انها كما شركات التكنولوجيا الأخرى تتابع تطورات الجائحة عن كثب وتقوم بتكييف خططها وفق الوضع، مع اعتبار صحة الموظفين أولوية قصوى. وأكدت شركة أمازون العملاقة للتجارة الإلكترونية إرجاء عودة الموظفين الى مكاتبهم حتى يناير العام المقبل عوضا عن سبتمبر كما كانت تأمل.

وقالت "نطلب من الموظفين وضع أقنعة الوجه في مكاتبنا، باستثناء أولئك الذين تحققنا من تلقيهم اللقاح بالكامل". وكانت شركتا غوغل وفيسبوك قد أعلنتا الأسبوع الماضي أن الموظفين العائدين الى المكاتب سيحتاجون الى أن يكونوا محصنين ضد كوفيد، في أحدث خطوة من جانب الشركات والوكالات الحكومية الأميركية.

وعززت زيادة الإصابات بمتحور دلتا المخاوف مجددا في الولايات المتحدة من الجائحة التي أودت بحياة أكثر من 600 ألف شخص.

من جهتها، حظرت غوغل على موظفيها غير المطعمين دخول مقراتها ومددت خيار العمل من المنازل حتى 18 أكتوبر. وقال سوندار بيتشاي الرئيس التنفيذي لغوغل في منشور على مدونة "سيحتاج أي شخص قادم للعمل في مكاتبنا الى أن يكون مطعما".

وغوغل وفيسبوك كانتا من بين أوائل الشركات في العالم التي سمحت لموظفيها بالعمل عن بعد بدلا من التعرض لمخاطر كوفيد في المكاتب.

وقالت لوري غولر نائبة رئيس شركة فيسبوك لشؤون الموظفين "سنطلب من أي شخص عائد للعمل في أي من مكاتبنا في الولايات المتحدة أن يكون مطعما".

وأضافت "سيكون لدينا إجراء متعلق بأولئك الذين لا يمكن تطعيمهم لأسباب طبية أو لأسباب أخرى، وسنقوم بتقييم مقاربتنا في مناطق أخرى مع تطور الوضع".

وأعلنت نقابات ومنتقدون معارضتهم الزام العمال والموظفين بالتطعيم متذرعين بالحرية الشخصية. وقالت مايكروسوفت إنه سيتم استيعاب الموظفين الذين لم يتم تطعيمهم لأسباب طبية أو دينية.

وتؤدي المخاوف المتزايدة من الجائحة الى إبطاء العودة الى المكاتب في القطاع المالي ايضا، حيث أبلغت شركة إدارة الاستثمارات العملاقة "بلاك روك" موظفيها الأميركيين أنها مددت "فترة إعادة التكيف" لمدة شهر حتى بداية أكتوبر.