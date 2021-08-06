"سي إن إن" تفصل 3 موظفين.. والسبب!

أفادت مذكرة داخلية أُرسلت إلى الموظفين يوم الخميس بأن شبكة (سي.إن.إن) الإخبارية الأمريكية فصلت ثلاثة من موظفيها بسبب القدوم إلى مقر عملهم الأسبوع الماضي دون التطعيم من فيروس كورونا.

وفي المذكرة، أخبر الرئيس جيف زوكر الموظفين بأن الشركة لا تتسامح مطلقا مع مثل هذه الحالات وبأنها تلزمهم بالتطعيم من أجل الحضور إلى المكتب أو العمل في الميدان مع موظفين آخرين.

وقالت المذكرة "يجب تطعيم جميع العاملين في الأخبار والرياضة والاستوديوهات من الآن فصاعدا. لقد كنا واضحين بشأن هذا الأمر منذ شهور، لذا ينبغي ألا يكون هناك لبس في الأمر".

وذكرت "سي.إن.إن" أن إظهار دليل على التطعيم قد يصبح الآن شرطا رسميا لدخول مقر العمل.

وقال زوكر في المذكرة إن الشبكة قررت إلى جانب ذلك تأجيل موعد العودة للعمل من المكتب الذي كان مقررا في السابع من سبتمبر في الولايات المتحدة إلى منتصف أكتوبر أو نحو ذلك بسبب الزيادة في حالات كوفيد-19 في جميع أنحاء البلاد.

وأضاف أن الشبكة فرضت وضع الكمامات في أماكن العمل الخاصة بها في لوس انجليس والعاصمة واشنطن وأتلانتا. لكنه لم يكشف عن موقع المكتب الذي حدثت فيه تلك الواقعة.

وغيرت العديد من الشركات في جميع أنحاء الولايات المتحدة خططها بشأن التطعيمات ووضع الكمامات والعودة إلى العمل من المكتب بسبب عودة ظهور حالات كوفيد-19 وإعلان المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها عن إرشادات جديدة تلزم الحاصلين على التطعيم الكامل بوضع الكمامات أيضا.

ومعظم مكاتب (سي.إن.إن) مفتوحة حاليا للموظفين الذين يرغبون في العمل هناك طوعا، بشرط حصولهم على تطعيم كامل.