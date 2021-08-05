انتشار كورونا بين فئة عمرية في ألمانيا

أعلن معهد روبرت كوخ الألماني لأبحاث الفيروسات، مساء الخميس، انتشار إصابات كورونا بين أفراد فئة عمرية معينة.

وكتب المعهد، في تقريره الأسبوعي عن كوفيد-19 "من الممكن ملاحظة الارتفاع الحالي لمعدل الإصابة الأسبوعي لاسيما في الشريحة العمرية بين 10 إلى 34 عاما".

وتتعلق هذه البيانات بالفترة بين 26 يوليو الماضي حتى الأول من أغسطس الجاري.

وقال المعهد إن "مكاتب الصحة لم تتمكن من استيعاب جميع سلاسل العدوى".

وأوضح المعهد أن معدل الإصابة الأسبوعي في الفئة العمرية بين 35 و49 عاماً عاود الارتفاع ليصل إلى 20، وسجل المعدل لكل مئة ألف نسمة أعلى مستوى له للفئة العمرية بين 20 و24 عاماً، بواقع 49 حالة، فيما وصلت هذه القيمة إلى أقل من 10 للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 55 عاماً.

وظهر ارتفاع مماثل في معدل الإصابة الأسبوعي في الشرائح العمرية حتى 49 عاماً صيف العام الماضي، لكن بتأخر بمقدار خمسة أسابيع.

وكتب المعهد على موقع تويتر أن وتيرة الارتفاع الراهن أسرع من مثيلتها في العام الماضي "رغم ارتفاع معدلات التطعيم".

وبحسب التقرير، استمر عدد المرضى الذين يتلقون العلاج داخل وحدات الرعاية المركزة عند "مستوى متدن"