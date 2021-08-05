الإمارات: صف واحد مع السعودية ضد كل تهديد

أبوظبي، عواصم (الاتحاد، وكالات)

أعربت دولة الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات ميليشيات الحوثي الإرهابية، المدعومة من إيران، استهداف المناطق والأعيان المدنية في منطقة «خميس مشيط » جنوبي المملكة العربية السعودية الشقيقة بطائرة مسيّرة مفخخة، اعترضتها الدفاعات الجوية لقوات التحالف ودمّرتها.

وأكدت دولة الإمارات في بيان لوزارة الخارجية والتعاون الدولي أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثي يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي، واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية.

وحثت الوزارة المجتمع الدولي على اتخاذ موقف فوري وحاسم لوقف هذه الأعمال العدوانية المتعمدة والممنهجة التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن المملكة، مؤكدةً أن استمرار هذه الهجمات يعد دليلاً على سعي هذه المليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة. وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وأكد البيان أن أمن الإمارات العربية المتحدة وأمن المملكة العربية السعودية كلٌّ لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديداً لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.

وأعلنت قيادة قوات تحالف دعم الشرعية مساء أمس الأول، اعتراض وتدمير طائرة مفخخة مسيرة أطلقتها ميليشيات الحوثي الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية بمدينة «خميس مشيط» جنوبي السعودية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية في موقع تويتر عن التحالف تأكيده التصدي لكافة محاولات ميليشيات الحوثي العبثية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.

وقال التحالف إنه يتخذ الإجراءات العملياتية كافة، اللازمة للتعامل مع مصادر التهديد الوشيك لحماية المدنيين والأعيان المدنية، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

ودانت مملكة البحرين، اليوم الخميس، قيام ميليشيات الحوثي الإرهابية بإطلاق طائرة مسيرة مفخخة باتجاه مدينة خميس مشيط بالمملكة العربية السعودية.

وقالت وزارة الخارجية البحرينية في بيان صحفي: إن هذا عمل متعمد وممنهج يستهدف سلامة المدنيين الآمنين والمنشآت المدنية. وأكدت وقوف مملكة البحرين وتضامنها التام مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات وتدابير من شأنها حماية أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها.

وأشادت بيقظة قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن وتمكنها من اعتراض الطائرة وتدميرها، داعية المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الأعمال الإرهابية التي تهدد أمن واستقرار المنطقة.

بدوره، أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين بأشدّ العبارات، محاولات ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، استهداف المناطق والأعيان المدنية في منطقة خميس مشيط.

وجدّد الأمين العام في بيان أمس، تضامن منظمة التعاون الإسلامي مع المملكة العربية السعودية ومساندتها لجميع التدابير والإجراءات، التي تتخذها في سبيل الحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها.