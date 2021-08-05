إحباط هجمات «حوثية» في الساحل الغربي

عدن، صنعاء (الاتحاد، وكالات)

أحبطت القوات المشتركة في الساحل الغربي تحركات لميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران في خطوط التماس داخل مدينة الحديدة وريفها، فيما قتل قياديان ميدانيان بارزان في الميليشيات مع عشرات العناصر في جبهات القتال بمحافظة مأرب. وأفاد الإعلام العسكري للقوات المشتركة بأن وحدات الاستطلاع رصدت تحركات للميليشيات التابعة لإيران، في جبهتي «المطار وشارع صنعاء» داخل مدينة الحديدة وجبهة «الصالح» شرق المدينة.

وأوضح أن الميليشيات حاولت ضمن خروقاتها المتصاعدة لوقف إطلاق النار، التسلل والتمركز في مواقع مستحدثة شمال شرق المطار ومحيط جولة «سيتي ماكس» بشارع صنعاء وكذلك خلف كلية الهندسة في مدينة الصالح، مسنودة بخط ناري من الأسلحة الرشاشة وقذائف الهاون ولكن دون جدوى، مؤكداً أن الوحدات المرابطة من القوات المشتركة في الجبهات المشار إليها كانت على أتم اليقظة والجاهزية وسرعان ما أجبرت عناصر الميليشيات على الفرار بعد تحقيق إصابات مباشرة في صفوفها.

وفي جنوب الحديدة، أخمدت القوات المشتركة مصادر نيران حوثية استهدفت المنازل في الأطراف الشرقية لمدينة «التحيتا» والأطراف الشمالية الغربية لمدينة حيس، وفقاً لذات المصدر، مؤكداً أن مدفعية القوات المشتركة حققت إصابات مباشرة في أوكار للميليشيات تتمركز في مناطق نائية، خارج المدينتين، غير ذات قيمة عسكرية.

وفي سياق آخر، أفادت مصادر ميدانية بمصرع قياديين ميدانيين بارزين في ميليشيات الحوثي مع العشرات من عناصرهم في جبهات القتال بمحافظة مأرب. وأوضحت المصادر أن القيادي الحوثي المدعو طه الكبسي لقي مصرعه في جبهات «مراد» جنوب المحافظة، وذلك في ظروف غامضة. وأضافت أن القيادي الميداني للميليشيات المدعو محمد محمد صبيح القرموشي المكنى «أبو غدير» لقي مصرعه أيضاً في جبهات القتال بمأرب.

وأشارت المصادر إلى أن الصريع أحد مرافقي القيادي الحوثي عبداللطيف حمود المهدي النوعة المكنى «أبونصر الشعف» المعين من قبل الميليشيات قائداً للمنطقة العسكرية الرابعة.

ومنذ تصعيدها في جميع جبهات القتال بمحيط مأرب مطلع فبراير الماضي، تكبدت ميليشيات الحوثي آلاف القتلى من عناصرها بينهم مئات القيادات الميدانية بنيران الجيش ومقاتلي القبائل وبغارات مكثفة لطيران تحالف دعم الشرعية.

وفي سياق آخر، قتل مدني في العقد الرابع من العمر، أمس، إثر تعرضه لانفجار لغم من مخلفات ميليشيات الحوثي، في حادثة هي الثالثة في حجة منذ مطلع أغسطس الجاري.

وأفاد المرصد اليمني للألغام، بأن علي محمد خوري البالغ من العمر 45 عاماً، قتل بانفجار لغم حوثي، في منطقة «مزارع النسيم» بمديرية «حرض» في محافظة حجة.

وقال المرصد في بلاغ على صفحاته بموقع التواصل الاجتماعي، بأن اللغم الذي انفجر من نوع «وثاب»، وهو من الألغام المرتدة المضادة للأفراد التي تنطلق للأعلى أثناء الدوس عليها.

إلى ذلك، أعلن تقرير أممي مقتل وإصابة 249 مدنياً في اليمن، خلال يونيو الماضي، في أكثر شهر تعرض فيه المدنيون لأضرار منذ نحو عامين.

وقال التقرير الصادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أمس، إن القتال تصاعد في عدة جبهات باليمن، خلال شهري يونيو ويوليو الماضيين ما تسبب في عواقب مدمرة على المدنيين.