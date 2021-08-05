واشنطن تؤكد مسؤولية «الحوثي» عن المعاناة الإنسانية في اليمن

واشنطن (وكالات)

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس أن ميليشيات الحوثي الإرهابية مسؤولة عن الكثير ‏من المعاناة التي شهدها الشعب اليمني، وأسوأ كارثة إنسانية في العالم معظمها من صنع الإنسان ‏والفاعل في هذه الحالة هم الحوثيون.‏

وأشار برايس، خلال الإيجاز الصحفي اليومي، إلى أن المبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن تيموثي ‏ليندركينغ، دعا عند زيارته الأسبوع الماضي للمنطقة الحوثيين إلى وقف إطلاق النار في مأرب وجميع ‏أنحاء البلاد، حيث إن القتال قد زاد من معاناة الشعب اليمني بسبب رفض الحوثيين الانخراط في اجتماع لوقف إطلاق النار وإجراء محادثات ‏سياسية.‏

وأفاد برايس بأن أميركا تواصل دعم الدبلوماسية ‏لمعالجة الظروف الإنسانية، وللتوصل إلى اتفاق بين الأطراف يمكن أن يخفف من معاناة الشعب اليمني.‏