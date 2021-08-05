رئيس الحكومة الليبية: نسعى لبناء دولة مدنية بجيش حقيقي منظم

حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة أن حكومته تسعى لبناء دولة مدنية بجيش حقيقي منظم، تكون فيه سلامة وأمن الليبي فوق كل اعتبار.

وأكد الدبيبة خلال زيارته برفقة عدد من القيادات العسكرية لمقر منطقة طرابلس العسكرية دعم بناء جيش ليبي قوي منظم، إلى جانب بناء الدولة الحديثة التي توفر سبل الحياة الكريمة لمواطنيها.

وأضاف: «أمن واستقرار ليبيا هدف سندفع الغالي والنفيس لإنجازه، ولن نسمح لأحد بالعبث به مهما كلفنا ذلك، حكومتي جاءت بشعار نعم للسلام لا للحروب، ونقول: نعم لسلام الشجعان الذين يحبون الوطن ومستعدون للدفاع عنه، وعن سلامة مواطنيه».

في ذات السياق، أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية تعليماته إلى عدد من الوزراء بضرورة عقد اجتماعات مباشرة مع لجنة تنظيم واستيعاب ودمج القوة المساندة الأمنية في مؤسسات الدولة، لمعالجة ما يعترض هذه القوة من عراقيل، مشدداً على ضرورة عرض التوصيات التي تتمخض عن الاجتماعات المباشرة على رئيس الحكومة. وقرر الدبيبة فرض حظر تجول كامل خلال أيام السبت والأحد والاثنين المقبلين لمجابهة انتشار فيروس كورونا، بعد تردي الوضع الوبائي داخل المدن والبلدات الليبية.