صور.. اندلاع حرائق غابات جديدة هائلة قرب أثينا

استمرت الحرائق في أنحاء اليونان، اليوم الخميس، مع إخلاء المزيد من القرى في جزيرة «أيفيا»، وإعلان رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس نشر مزيد من قوات الجيش للمساعدة في جهود مكافحة النيران.

واندلعت حرائق غابات جديدة هائلة، مساء اليوم الخميس، شمال العاصمة اليونانية أثينا.

حرائق غابات في اليونان

وجمع السكان اليائسون الحيوانات وقطعوا الأشجار للحيلولة دون تغذية النيران. كما كان بإمكان السكان في وسط العاصمة أثينا رؤية سحب كثيفة من الدخان.

وتكافح اليونان منذ أسابيع، مثل غيرها من دول البحر الأبيض المتوسط، حرائق غابات بعد فترة من اشتداد الحرارة.

قطع الأشجار لمنع انتشار الحرائق في اليونان



وستتولى القوات الجوية اليونانية مراقبة انتشار حرائق الغابات وسرعتها، من خلال طائرات مسيرة، وستقوم القوات البرية بدعم وحدة مكافحة الحرائق عبر نقل كميات هائلة من المياه من أجل إخماد الحرائق.



وقال رئيس الوزراء ميتسوتاكيس: «يجب أن نتعامل الآن أولا مع الوقت الصعب الذي نواجهه»، وتعهد بمساعدة السكان المتضررين.

وتعرضت اليونان الأسبوع الماضي لموجة حارة، وحرائق غابات اندلعت في أنحاء البلاد.

وتوقع الدفاع المدني اليوناني مجددا ارتفاع مخاطر اندلاع حرائق غابات غدا الجمعة في أجزاء كثيرة من البلاد. وتجاوزت درجات الحرارة 40 درجة مئوية في كثير من المناطق، دون أي مؤشر على الانخفاض.